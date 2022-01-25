مجلس السيادة يعيد تشكيل لجنة استئنافات قرارات إزالة التمكين





قرر مجلس السيادة، إعادة تشكيل لجنة الاستئنافات للقرارات الصادرة من قبل لجنة إزالة التمكين، برئاسة عضوي المجلس، رجاء نيكولا ويوسف جاد كريم رئيسًا مناوبًا وعضوية عدد من القانونيين يمثلون السلطة القضائية ووزارة العدل والنائب العام.

ووجه المجلس في اجتماعه الدوري أمس بقيادة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان اللجنة بمباشرة عملها فورًا.

وفي منحى آخر اطلع المجلس،على نتائج زيارة نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو لإثيوبيا وما حققته من مكاسب في كسر جمود العلاقات الثنائية وذلك وفقًا لإعلام المجلس.

صحيفة السوداني