بالفيديو.. عودة جثة رجل إلى الحياة داخل مشرحة في روسيا





وثق مقطع فيديو متداول في مشرحة مدينة تفير الروسية، عودة جثة رجل إلى الحياة.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي رصدته كاميرات المشرحة، جثتان تُغطى كلًا منهما بقطعة من القماش الأبيض، ثم رفع أحدهما يده من تحت الملاءة، وظهر رجل يتحرك بصعوبة شديدة، حتى تمكن من الوقوف على قدميه.

من جانبها، قالت إدارة مشارح تفير لوكالة “نوفوستي”، إن كل ذلك مجرد مسرحية.

فيما أوضح ناطق باسم الإدارة أن هذا كله مزيف في الغالب، لأنه يتم وضع الموتى على الملاءة قبل التشريح مباشرة.

صحيفة المرصد