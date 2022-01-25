الارصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة في انحاء البلاد





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمي فى جميع انحاء البلاد خلال ال 24 ساعة القادمة.

واشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم أن من أهم معالم الطقس منخفض حركي مصحوب بجبهة هوائية باردة يتمركز فى البحر الأبيض المتوسط ومرتفع جوي يتمركز فى شمال غرب أفريقيا ويمتد ليشمل الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية حتى اواسط البلاد وتعمق منخفض السودان الحراري فى جنوب وجنوب شرق البلاد .

ومن المتوقع أن يسود طقس صاف ومشمس فى كل من وادي حلفا وشلاتين وكريمة وعطبرة وشندي وكسلا والقضارف والدويم والفاشر والجنينة وكوستي وام بنين وابونعامة والدمازين وزالنجي والضعين . فيما تنشط حركة الرياح فى كل من ابوحمد وحلايب ودنقلا والخرطوم وحلفا الجديدة والدويم وود مدني وسنار.

سونا