شاهد بالصور.. بعد غياب لأكثر من 20 عاماً.. شاب سوداني يلتقي بوالده في أدغال الكنغو بعد قطع رحلة شاقة





عاد الابن عصام عبدالغفار، من دولة قطر التي يقيم فيها هناك إلى السودان في اجازة، وقرر خلال هذه الاجازة الذهاب إلى والده الذي طال غيابه عنه لاكثر من عشرين عاماً في الكنغو دون ان يراه ولا يسمع خبر عنه.

وعن طريق احد المعارف تعرف على معلومات تفيده بمكان والده، فقرر الذهاب الى ادغال غرب إفريقيا للالتقاء بوالده، وفق إفادة أحد مقربيه لـ(كوش نيوز).

و بدأت رحلة الابن عصام من الخرطوم الى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا عبر الخطوط الاثيوبية ومنها الى مدينة دوالا الكاميرونية ومنها استقل طيران اسكاي الى بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى، ومنها توجه عبر رحلة برية الى جنوب افريقيا الوسطى (مدينة زنقو) ومنها عبر نهر زنقو عبر مراكب صغيرة الى حدود دولة الكنغو(مدينة مبانداكا).

وبعدها توجه عبر رحلة الى منطقة (قمنا) حيث مقر اقامة والده، فكان حقيقةً لقاء السحاب، لقاء انهمرت فيه دموع الرجال، فملأ عصام قلبه وعينه بوالده، وكذلك الوالد، وسيعود الابن عصام من ادغال افريقيا بذات الطريق المحفوف بالمخاطر الى الخرطوم نهاية الشهر الجاري.

الخرطوم: (كوش نيوز)