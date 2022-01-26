اعتقال وحبس موظفة بوزارة الصحة الولائية





اعتقلت السلطات الامنية في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء ضابط الصحة ايمان ميرغني اثناء تأدية عملها بوزارة الصحة ولاية الخرطوم.

وقال ابن المعتقلة لـ(الجريدة) إن والدته تم استدراجها بمكالمة هاتفية أُخبرت خلالها بحاجة زميل لها للمساعدة ماجعلها تهرع لنجدته ثم تفاجأت بأن المتصل فرد أمن أمرها بالتحرك معهم .

ولفت إلى أن والدته حُولت بعد مصادرة هاتفها وحقيبة يد إلى سجن النساء بمدينة أم درمان وصدر في مواجهتها قرار بالحبس (14) يومًا قابلة للتجديد بغرض التحقيق. وأشار إلى انهم لا يعلمون التُهم الموجه إليها حتى الآن واسباب الاعتقال .

الخرطوم: سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة