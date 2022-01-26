اتحاد المدارس الخاصة: كتب الابتدائية معدومة





أكد رئيس اللجنة التسييرية لأصحاب المدارس الخاصة دكتور بهاء الدين سيد أحمد أن أزمة الكتاب المدرسي لم تراوح مكانها حتى نهاية الفترة الأولى ونوه إلى أن الأسبوع الحالي هو آخر أسبوع في الفترة الأولى.

وقال سيد أحمد لـ(اليوم التالي) أمس: (كتب المرحلة الابتدائية غير متوفرة وفي الوزارة ووزعت لبعض المدارس الحكومية لولاية الخرطوم أوراق امتحانات الفترة الأولى بعد تصحيحها)، وأضاف: (أظهرت النتائج بعد تصحيحها تدنياً في مستوى التحصيل في بعض المدارس بسبب عدم توفر الكتاب المدرسي)، وأشار إلى مطالبات من أولياء أمور ومعلمين بوزارة التربية الاتحادية بضرورة توفير الكتاب المدرسي في الفترة التانية، وقال: (يأتي هذا في وقت منعت فيه وزارة التربية الاتحادية التصريح بشأن طباعة الكتب المدرسية وأنه لا يخول لأي مسوؤل داخل الوزارة التحدث للإعلام عن موقف الكتاب ما عدا وكيل الوزارة المكلف).

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي