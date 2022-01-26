الهيئة العامة للإرصاد الجوية: إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية إنخفاضاً ملحوظاً فى درجات الحرارة يتراوح ما بين (2-5) درجات مئوية بشقيها الصغرى والعظمى ليوم غد الخميس نتيجة لتأثر البلاد بمرور جبهة هوائية باردة مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة فى معظم أنحاء البلاد.

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم أن من أهم معالم الطقس منخفض جوي حركي مصحوب بجبهة هوائية باردة يتمركز شرق البحر الأبيض المتوسط، ومرتفع جوي يتمركز فى شمال غرب أفريقيا ويمتد ليشمل الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية حتى أواسط وجنوب أواسط البلاد و منخفض السودان الحراري فى جنوب البلاد .

ومن المتوقع كما اوردت سونا أن يسود طقس صاف ومشمس فى كل من وادي حلفا وشندي وكسلا وحلفا الجديدة والفاشر وام بنين وابو نعامة والدمازين وزالنجي، فيما تنشط حركة الرياح فى كل من شلاتين وكريمة وعطبرة والخرطوم وود مدني والقضارف وسنار والجنينة والأبيض وكوستي والنهود والضعين وبابنوسة وتتعرض كل من ابوحمد وحلايب ودنقلا والدويم ونيالا ورشاد وكادقلي لأتربة مثارة ويظل الطقس غائما كلياً في بورتسودان.