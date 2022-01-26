وزير الطاقة : تغييرات أسعار الكهرباء تأتي في إطار برنامج مدته ثلاث سنوات لرفع الدعم





قال وزير الطاقة و النفط المكلف محمد عبدالله إنه من الصعب على الحكومة تقديم الدعم في الكهرباء بالطريقة القديمة في الظروف الحالية.

و نقلت المصادر عن عبدالله قوله لوكالة “رويترز” أن الحكومة رفعت أسعار الكهرباء و أنها من بين عدد قليل من السلع التي لا تزال الحكومة تدعمها.

و أضاف “الحكومة تدرس مشروعات استثمارية في الطاقة الشمسية و طاقة الرياح لكنها تواجه صعوبة بسبب الدعم”.

و أوضح عبدالله أن تغييرات الأسعار الجديدة تعني خفض الدعم في المتوسط من 95% إلى 69% مشيراً إلى أن ذلك في إطار برنامج مدته ثلاث سنوات لرفع الدعم.

و قال إن قطاع الكهرباء سيكلف 2.4 مليار دولار إجمالاً لهذا العام مضيفاً أن الحكومة أبقت على معدلات دعم أعلى لفئات الاستهلاك الأقل حرصاً على عدم إثقال كاهل الأسر منخفضة الدخل بالأعباء.

باج نيوز