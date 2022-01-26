وزير الثروة الحيوانية يعلن فك صادر الهجن





على نحو مفاجئ قررت الحكومة الانتقالية، فك صادر الهجن للدول الخارجية. وفي وقت سابق أصدر رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً بمنع صادر الهجن، وأكد وزير الثروة الحيوانية، حافظ عبد النبي، لـ”الحراك”، موافقة الحكومة على فك صادر الهجن، ودافع الوزير عن الخطوة بشده، وقال إنها تأتي بغرض المزيد من مساهمة الثروة الحيوانية، في دعم الاقتصاد القومي، لان الرأس الواحد من صادر الهجن يوفر “100” الف دولار كعائد صادر للدولة، لاسيما وأن الدولة في أمس الحاجة لتلك العائدات من النقد الاجنبي، اضافة إنها تقلل من تهريب صادر الابل إلى دول الجوار عبر الحدود،وأضاف الوزير : لا أرى هنالك مبرراً قوياً لمنع صادر الهجن، لان هنالك مربين للابل يريدون الاستفادة منها في تحسين اوضاعهم الاقتصادية، وتابع منذ عهد رئيس مجلس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، رأينا لابد من اتخاذ سياسة واضحة تجاه صادر الهجن، لان منعه ليس من مصلحة البلاد،بحسب قوله.

ولم يبدْ الوزير قلقه من الخطوة، وقال ليس هنالك مخاوف من فك صادر الهجن، بعد إجازة قانون الموارد الوراثية للماشية السودانية لحفظ السلالة الوراثية، وأضاف: مادام هنالك إبل تهرب بغرض الذبيح أفضل فك صادر الهجن، للاستفادة منه في عائد الصادر، واوضح أن السماح لصادر الهجن سيكون بكميات محدودة لكن لم يتم الاتفاق حولها حتى الآن ولن يكون مفتوحاً وستكون معقولة.

الخرطوم – أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي