شريحة بدل فاقد stc بكم وكيفية استخراجها من التطبيق أو الخدمة الذاتية





شريحة الجوال جزء أساسي للاستفادة من الخدمات التي يقدمها أي جهاز محمول في العالم، وهذا يعني أن الجوال بدون شريحة لا يعطينا إمكانية لإرسال أو استقبال المكالمات. وفي كثير من الأحيان يفقد الأشخاص شرائح الاتصال الخاصة بهم، مما دفعنا إلى كتابة مقال نجيب فيه عن تساؤل العديدين حول شريحة بدل فاقد stc بكم؟ بالإضافة إلى العديد من الأمور التي تهم مشتركي شركة الاتصالات.

شريحة بدل فاقد stc بكم

أعلنت شركة الاتصالات stc عن الأسعار الخاصة باستخراج شريحة بدل فاقد، وذلك على النحو الآتي:

رسوم شريحة بدل فاقد مسبق الدفع 25 ريال.

الرسوم الخاصة بشريحة بدل فاقد للخط المفوتر 50 ريال.

هل الرسوم شاملة ضريبة القيمة المضافة؟

لا، حيث تضاف ضريبة القيمة المضافة (15%) إلى الرسوم سابقة الذكر، وبالتالي تكون رسوم بدل فاقد للخطوط مسبقة الدفع هي (28.75) ريال شاملة الضريبة، أما شرائح الخط المفوتر فتكون (57.5) ريال تشمل ضريبة القيمة المضافة.

شرط استخرج شريحة stc بدل فاقد للمقيمين

أعلنت العلاقات العامة وخدمة العملاء في شركة الاتصالات السعودية stc عن اشتراط التحقق من سريان صلاحية بطاقة الإقامة، قبل القيام باستخراج شريحة بدل فاقد للمقيمين.

بالإضافة إلى ذلك فإنه يشترط أن تكون بطاقة الهوية الخاصة بالمقيم سارية الصلاحية وليست منتهية.

طريقة استخراج شريحة بدل فاقد من تطبيق mystc

يعتبر تطبيق mystc من التطبيقات الخاصة بشركة الاتصالات السعودية، حيث يتيح التطبيق العديد من الخدمات التي من بينها طلب استخراج شريحة بدل فاقد، وذلك عن طريق:

تسجيل الدخول إلى تطبيق mystc.

اضغط على استخدام حساب آخر.

الضغط على كلمة متجر mystc .

من القائمة الرئيسية أعلى جهة اليسار نختار (بدل شريحتك).

اختر نوع الشريحة المفقودة (شريحة جوال، أو شريحة بيانات).

يطلب منك كتابة رقم الشريحة المفقودة.

من باب التحقق يطلب منك التطبيق إدخال آخر أربعة أرقام من الهوية الخاصة بصاحب الشريحة الضائعة.

اكتب الاسم الأول لك ثم اضغط استمرار.

املأ الفراغ بالاسم الأخير (العائلة)، ثم اضغط على زر استمرار.

أدخل رمز التحقق الواصل إلى الجوال الذي قدمت الطلب منه.

قم باختيار خيار أرغب بتوصيل الشريحة.

يطلب منك تحديد الموقع الخاص بك عن طريق الخريطة.

اكتب بريدك الإلكتروني.

تظهر لك تفاصيل الطلب بما فيها الرسوم (28.75) شاملة التوصيل حتى باب البيت.

يصلك إشعار بنجاح عملية إرسال الطلب، مع رقم الطلب.

التحقق من طلب شريحة بدل فاقد

يمكن التأكد من إتمام خطوات طلب شريحة بدل فاقد من تطبيق mystc وذلك عن طريق:

الدخول إلى التطبيق.

من القائمة الرئيسية أعلى اليسار نختار بند طلباتي.

اكتب رقم الطلب الذي ظهر لك في إشعار التقديم.

اضغط على استمرار.

تظهر لك رسالة (وصلنا طلبك).

التحقق من طلب بدل فاقد شريحة stc

إصدار شريحة بدل فاقد stc من أجهزة الخدمة الذاتية

يمكن من خلال أجهزة الخدمة الذاتية التابعة لشركة الاتصالات في أنحاء المملكة، أن تقوم باستصدار شريحة بدل فاقد وذلك من خلال:

توجه إلى أحد أجهزة الخدمة الذاتية.

من الشاشة الرئيسية حدد خيار إدارة رقمك.

اضغط على الخيار رقم (2) وهو استبدال الشريحة.

قم بالضغط على استمرار.

حدد نوع هوية صاحب الشريحة (مواطن، خليجي، مقيم، زائر).

أدخل رقم الهوية أو الإقامة.

يطلب منك إدخال الرقم المطلوب استخراج بدلا منه.

قم بتحديد الجنسية الخاصة بك، وإن لم تكن موجودة اضغط على البحث عن الجنسية.

يعرض لك الجهاز رسوم الشريحة بدل فاقد وهي (28.75) ريال.

بعد النقر على استمرار يطلب منك اختيار طريقة الدفع (مدى، فيزا، ماستركارد).

الخطوة التالية تكون بملء بيانات بطاقة الفيزا أو مدى، وهي: الرقم التسلسلي للبطاقة وتاريخ الانتهاء، مع الرقم السري المكون من ثلاث خانات.

ثم يطلب منك تحديد طريقة تسجيل الشريحة من خلال بصمة الجهاز نفسه، أو من خلال بيانات الدخول الموحد نفاذ.

الخطوة الأخيرة تتمثل في الضغط على زر إصدار الشريحة.

استلم إشعار العملية من الجهاز.

انتظر قليلا إلى حين الحصول الفوري على شريحتك الجديدة.

معرفة أماكن أجهزة الخدمة الذاتية

نظرا للدور الذي تلعبه أجهزة الخدمة الذاتية من توفير للوقت على المشتركين، فإن شركة الاتصالات تتيح معرفة أماكن انتشار تلك الأجهزة، ولمعرفة الأماكن قم بإرسال رسالة نصية من جوالك فيها كلمة (ذاتي) إلى الرقم 900، ثم انتظر لحظات قليلة إلى أن يتم الرد عليك.

متى تعمل أجهزة الخدمة الذاتية؟

تعتبر أجهزة الخدمة الذاتية في حالة خدمة على مدار الساعة للمشتركين الكرام، إلا في الحالات الطارئة التي يحصل فيها خلل فني.

رقمي المفقود هو نفس رقم أبشر.. ما الحل؟

إذا كان رقمك المفقود هو نفسه المربوط بمنصة أبشر، فإن هذا يتطلب منك تقديم طلب تغيير الرقم الخاص بأبشر قبل البدء في استخراج شريحة بدل فاقد؛ وذلك لأنه يلزم توثيق الرقم عبر بوابة النفاذ الوطني المرتبطة أصلا بأبشر.

كيف تتصرف عند فقدان شريحة الجوال الخاصة بك؟

ابحث جيدا عن الشريحة.

إن لم تعرف مكانها ويئست من العثور عليها قم برفع طلب إلغاء الشريحة، وذلك عن طريق التواصل مع الدعم الفني عن طريق الاتصال على الرقم 900.

مزايا تطبيق mystc

التحكم الكامل بأرقام الجوال المسجلة باسمك.

معرفة تفاصيل شرائح الاتصال والبيانات.

الاستعلام عن الرصيد المستهلك، والمتبقي.

إعادة شحن الرصيد وتحويله.

التحقق من بيانات الفاتورة وإرسالها.

الاستفادة من العروض المقدمة من الشركة.

تحميل تطبيق شركة الاتصالات mystc

هواتف آيفون.

بيئة الأندرويد.

ومع وصولنا إلى هذه النقطة نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي أجبنا فيه عن سؤال يتعلق بشرائح شركة الاتصالات سوا وهو شريحة بدل فاقد stc بكم.

مزمز