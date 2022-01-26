5 فوائد مذهلة من تناول البصل الأخضر





يعد البصل الأخضر من الخضروات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وخصوصا الوقاية من الأمراض.

كشف تقرير نشره موقع “شي ذا بيبول”، أن البصل الأخضر من الخضروات ذات القيمة الغذائية العالية، وله فوائد مذهلة، منها:

خفض مستوى السكر في الدم

يحتوي البصل الأخضر على نسبة كبيرة من الكبريت الذي يساعد في خفض مستوى الجلوكوز في الدم، وبالتالي انخفاض مستوى السكر في الدم.

يساعد في تحسين عملية الهضم، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

الرؤية الجيدة

بسبب احتوائه على الكاروتينات، فإن البصل الأخضر يساهم في الحفاظ على رؤية صحية وسليمة، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين “أ” الذي يمنع فقدان البصر.

الوقاية من الأنفلونزا

يعد من الأطعمة المفيدة في الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا، بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، وأيضا يقلل المخاط الزائد.

السرطان

يحتوي البصل الأخضر على مركبات مثل كبريتيد الأليل والفلافونويد، التي تساهم في الوقاية من الإصابة بالسرطان ومحاربة الإنزيمات التي تنتج الخلايا السرطانية.

العربية نت