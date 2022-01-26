شاب عراقي يتزوج ابنة سلطان بروناي في حفل زفاف ملكي





عقدت الأميرة فضيلة، ابنة سلطان بروناي حسن البلقية، قرانها على الشاب العراقي عبد الله نبيل محمود الهاشمي بطقوس باذخة استمرت أسبوعا وتوجت مساء الاثنين بحفل فخم في القصر الملكي. وبحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل”، بدأ الزفاف يوم 16 ينايرالجاري باحتفال أعطى فيه سلطان بروناي مباركته رسميًا للزوجين. وارتدى العروس والعريس خلال الحفل أزياء مطرزة متطابقة مزينة بألماس، وعلا تاج لامع رأس العروس. ووصفت صحيفة محلية في بروناي الشاب العراقي بأنه “أجنبي وسيم” وشخصية غامضة. لكن مصادر إعلامية في محافظة نينوى شمالي العراق كشفت هوية الشاب، وقالت إنه ابن الأكاديمي السابق في كلية الهندسة بجامعة الموصل الدكتور نبيل محمود الهاشمي، الذي هاجر إلى كندا مطلع تسعينيات القرن الماضي وحصل على الجنسية الكندية، ثم استقر للعمل في بروناي حيث رزق بابنه عبد الله الذي ترعرع هناك، وحصل على شهادة الهندسة من إحدى جامعاتها. وكانت خطوبة الأميرة فضيلة والهاشمي أُعلنت في بيان صادر عن القصر الملكي يوم 31 ديسمبر الماضي. والأميرة فضيلة، البالغة من العمر 36 عامًا، هي التاسعة من بين أبناء السلطان الـ12، وقائدة فريق بروناي الوطني لكرة السلة، ومنظمة حملات رعاية صحية، وتشارك في مباريات البولو الخيرية، لكنها لا تزال بعيدة عن دائرة الضوء إلى حد كبير. ودرست الأميرة فضيلة في جامعة كينجستون، وتخرجت عام 2008 بدرجة البكالوريوس في الدراسات الدولية. وفي عام 2015، حصلت الأميرة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية إدارة الأعمال الدولية في هولت. واعتلى سلطان بروناي حسن البلقية (75 عاما) العرش عام 1967، ويعد أحد أغنى رجال العالم وتقدر ثروته بـ20 مليار دولار. وعادة تقيم بروناي حفلات زفاف ملكية فخمة وباهظة، كما حدث في حفلات الأمير عبد الملك والأميرات حفيظة ومجيدة. وكان زفاف الأمير مالك أحد “أفخم حفلات الزفاف في العالم”.

الخرطوم ( كوش نيوز)