حسين خوجلي يكتب: عناوين صحافة 30 فبراير





1. الميرغني وحميدتي وكرتي ود. السيسي يوقعون على وثيقة خوض انتخابات ٢٠٢٣

2. بعد البراءة الرياض وكمبالا يطلبان الاستضافة، والبشير يؤكد سأبقى صامداً وسط شعبي حتى الرمق الأخير

3. بعد وساطة سودانية تركية أبوظبي تعلن المصالحة وتطلق سراح الإسلاميين

4. موتمر صحفي للوحدويين السودانيين والمصريين بقاعة الصداقة

5. بإجماع وكلاء الإمام عبد الرحمن الصادق إماماً للأنصار

6. بعد قبول ورقة النقد الذاتي د. الشفيع خضر أقوى المرشحين لسكرتارية الحزب الشيوعي

7. مصالحة تاريخية بين جعفر ومحمد الحسن الميرغني برعاية العاهل المغربي

8. توحيد فصائل حزب الأمة وإعلان مبارك الفاضل رئيساً للحزب

9. الشيوعي الجناح الصيني : التروس إذعان قهري وعقاب للجماهير

10. وزارة الزراعة تستوعب ألف زراعي وألف بيطري وتسلمهم حقولهم بالفشقة

11. تحويل نصف مساحة مشروع الجزيرة مزرعة لتربية الأبقار وإنشاء أكبر مصنع للألبان واللحوم ببركات

12. المغتربون ينشئون مصرفاً للإستثمار برأس مال ٢ مليار دولار ويفتتحون مقراً بدبي واسطنبول والخرطوم

13. بعد التكريم الفخيم للبنك الأهلي السعودي صلاح إدريس يعود للخرطوم

14. المحكمة العليا تصادق على إعدام ١٠ من تجار المخدرات

15. البرهان يعلن عن استعياب ٥ ألف شاب للكلية الحربية و٥ ألف شاب آخرين لكل الشرطة

16. إنشاء ١٠ مراكز لمعالجة الإدمان بالعاصمة والولايات

17. الأمير محمد بن سليمان يفتتح أكبر جامعة للبحث العلمي بالخرطوم

18. الفريق أول الكباشي : تزويج ١٠ الف شاب وشابة بإستاد المريخ وتمليكهم مزراع ومنازل بمناطق الإنتاج

19. طه سليمان وعاصم البنا ونانسي عجاج يفوزون بالمركز الأول في مسابقة الأنشودة العربية “بصه يا كنار” للصاغ محمود أبوبكر

20. الكاردينال والسوباط وجمال الوالي وأسامة دوواد ووجدي ميرغني.. سوف نرعى الفريق القومي مادياً ومعنوياً حتي ينال كأس العرب والأمم الأفريقية ويتأهل لكأس العالم

حسين خوجلي