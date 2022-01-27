شاب سوداني يكشف الحقائق عن فترة غيابه من والده ويفند معلومات خاطئة حول الحادثة





كشف الشاب “عصام عبدالغفار عثمان” حقائق جديدة عن فترة غيابه من والده، و فند معلومات خاطئة أدلى بها أحد مقربيه لـ(كوش نيوز) حول الحادثة.

وقال “عصام” أن فترة غيابه عن والده كانت لمدة سبع سنوات فقط، وليست ٢٠ عاماً كما نُشر، وأنه كان على علم بمكان إقامة والده، و علي إتصال به لآخر لحظة، ولم يتم الوصول إليه عبر معارف.

وحول خط سير رحلته أوضح بأنها كانت عن طريق الخطوط الإثيوبية وأن التذاكر محجوزة ذهابا وإيابا، ولم أعاني أي مخاطر في الطريق.

الخرطوم: (كوش نيوز)