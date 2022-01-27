سلطات مطار الخرطوم تضبط أكثر من 2 كيلو جرام هيروين داخل زراير ملبوسات أفريقية





تمكّنت السلطات الامنية في مطار الخرطوم الدولي من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من مادة “الهيروين” المخدرة، بلغت أكثر من اتنين كيلو جرام، عُثر عليها مُخبأة في أمتعة أحد الركاب قادم إلى البلاد عبر مطار الخرطوم الدولي .

وأوضحت السلطات الامنية بمطار الخرطوم الدولي ان إحترافية و يقظة إدارة مكافحة المخدرات بمطار الخرطوم الدولي كانت بالمرصاد من خلال رصد المعلومات ومتابعتها إلى ضبط أحد ركاب رحلة أجنبية قادمة إلى البلاد عبر مطار الخرطوم من دولة أفريقية وبتفتيش أمتعة الراكب تم العثور علي كمية كبيرة مادة “الهيروين” المخدرة، بلغت أكثر من أتنين كيلو جرام، مخبأة بعناية فائقة داخل زراير ملبوسات أفريقية في أمتعة الراكب وعلية تم القبض على الراكب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهته .

تشييد إدارة مطار الخرطوم الدولي بدور إدارة مكافحة المخدرات بمطار الخرطوم والتي تقف دائمًا بالمرصاد وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك بما يُحقق حماية المجتمع من هذه الآفات.