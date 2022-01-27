



من يقتلهم ؟!

من يقتل المتظاهرين؟..

ومن يقتل رجال الشرطة؟..

ولمصلحة من؟…وخدمة من؟…وأجندة من؟..

ولن نجيب الآن..

فقط نكتفي بالإشارة لمهاتفة مع مدير عام الشرطة الفريق أول عنان..

وأخرى مع العميد د. حسن التجاني..

وذلك في سياق بحثنا عن الحقيقة…فقط الحقيقة…الحقيقة المجردة..

ومن قبل منح البشير ضوءاً أخضر للشرطة كي تقتل..

وبعد حين أصدر الشرطة هذه بياناً مفاجئاً..

وفحواه أنها لن تستخدم العنف ضد المتظاهرين السلميين..

وتزامن معه بيانٌ آخر من جهاز الأمن..

وكان ذلك بداية النهاية لحكم البشير..

وتتكشف الآن بعض أشياء…ولكنا في انتظار أن تتكشف كلها..

وإلى ذلكم الحين يظل سؤالنا قائما:

من يقتلهم ؟!.

خاطرة

صلاح الدين عووضه

27/1/2022