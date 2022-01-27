درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى تواصل انخفاضها بالبلاد





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية ان توالي درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى إنخفاضها التدريجى مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والاتربة فى معظم أنحاء البلاد.

وأشارت فى النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم أن من أهم معالم الطقس مرتفع جوى يتمركز فى شمال غرب أفريقيا ويمتد ليشمل معظم أنحاء البلاد ومنخفض السودان الحراري فى جنوب شرق البلاد . ومن المتوقع أن يسود طقس صافى ومشمس فى كل من كسلا ،حلفا الجديدة ،الفاشر ، ابو نعامة ،الدمازين وزالنجى فيما تنشط حركة الرياح فى كل من وادى حلفا ، شلاتين، دنقلا ،كريمة،عطبرة ،شندى ،الخرطوم ،ود مدنى ،القضارف ، سنار ،الجنينة ،الابيض ،كوستي ،ام البنين ،النهود ،الضعين ،بابنوسة وتتعرض كل من أبوحمد ،بورتسودان حلايب ، الدويم ونيالا ،رشاد، كادقلى لأتربة مثارة.

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