كيم كارداشيان تجمع 240 مليون دولار من مستثمرين.. ضاعفوا تقييم شركتها





ضاعفت علامة Skims للملابس الداخلية التابعة لـ كيم كارداشيان تقييمها إلى 3.2 مليار دولار عن تسعة أشهر مضت، بعد أن ضخ مستثمرون أموالاً في العلامات التجارية الناشئة المتوقع أن تحصل على حصة سوقية كبيرة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة سكيمز Skims، جينس غريدي، إن جولة التمويل البالغة 240 مليون دولار قادها صندوق التحوط Lone Pine Capital وانضمت إليها شركة الاستثمار D1 Capital Partners، كما شارك المستثمرون الحاليون Imaginary Ventures وAlliance Consumer Growth وThrive Capital، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

يأتي ذلك، بعد أن قُدرت قيمة الشركة بـ 1.6 مليار دولار في إبريل الماضي.

بدورها، قالت كارداشيان في رسالة بريد إلكتروني: “ستسمح لنا هذه الجولة الأخيرة بالتركيز على جلب المزيد من الابتكارات والحلول لعملائنا وأن نصبح أكثر مصدر موثوقاً به بالنسبة لهم”.

واحتفظت كارداشيان وشريكها التجاري غريدي بحصة مسيطرة في Skims بعد جولة التمويل الأخيرة، إذ ظلت كارداشيان، التي تروج للعلامة التجارية لمتابعيها الهائلين عبر الإنترنت وتساعد في التصميم والتسويق، أكبر مساهم فردي في الشركة.

وقال غريدي إن الشريكين لا يتطلعان إلى بيع الشركة في هذا الوقت، وليس لديهما خطط وشيكة للطرح العام، على الرغم من أنه قد يتم النظر في ذلك في مرحلة ما.

وعززت علامة كارداشيان التجارية مبيعاتها بنسبة 90% لتصل إلى حوالي 275 مليون دولار في عام 2020، وتتوقع أن تصل إلى 400 مليون دولار في عام 2021.

العربية نت