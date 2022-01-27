لبنان.. افتتاح معمل شوكولاتة بدعم من “تيكا” التركية





افتُتح في العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس، معمل لإنتاج الشوكولاتة، أنشئ بدعم من وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا”، وجمعية “شارتي هاب”، للمساهمة في توفير فرص عمل.

وحضر حفل افتتاح المعمل سفير تركيا لدى بيروت علي باريش أولسوي، ومنسق “تيكا” في لبنان أورهان أيدين، وموظفو المعمل.

وأعرب السفير التركي في تصريح للأناضول، عن سعادته بتحقيق مثل هذا المشروع لأول مرة في لبنان، وشكر “تيكا على توفير فرص عمل للنساء وتقديم الدعم خلال الفترة الصعبة”.

وأشار أولسوي إلى أن مشاريع “تيكا” الأخيرة في لبنان “هي في الغالب لأغراض توفير فرص عمل”.

وقال إن “مثل هذه المشاريع لها مغزى كبير في الأزمة الاقتصادية التي يمر بها اللبنانيون على مدى العامين الماضيين”.

من جهته، قال أيدين “نهدف إلى المساهمة بالحصول على الشوكولاتة التي يتم إنتاجها بمواد محلية تحت العلامة التجارية Choco Pundit، وبأسعار معقولة للأشخاص الذين تراجعت قوتهم الشرائية إلى مستويات قياسية”.

وأشار إلى أنه بفضل المشروع، تم توفير فرص عمل لـ 5 نساء.

ويعاني لبنان منذ أكثر من عامين أزمة اقتصادية حادة، صنفها البنك الدولي واحدة من أشد 3 أزمات بالعالم، حيث أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وفقدان الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، فضلاً عن تفشي الفقر والبطالة.

و”شارتي هاب” جمعية خيرية عالمية تنشط في تقديم المساعدات للمحتاجين حول العالم، اعتمادا على تبرعات عينية من الأفراد بما يفيض عن احتياجاتهم، وفوائض مخزون الشركات.​​​​​​

العربية نت