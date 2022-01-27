بالإنجليزي.. شاهد هكذا عبرت أصالة عن حبها لزوجها على المسرح ليالي أويسس في الرياض





منذ أن تزوجت الفنانة السورية أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق الحسن، وارتباطهما يشهد مواقف رومانسية تترافق مع كل ظهورٍ لهما معا، كان آخرها مقطع فيديو شاركته ابنتها شام عبر الإنستغرام، خلال تواجد والدتها على المسرح في موسم الرياض.

وأوضح مقطع الفيديو الذي نشرته شام مدى الحب الذي تُكنه أصالة لزوجها فائق؛ إذ لم تكن تراه في البداية بسبب الإضاءة العالية، ليقوم فائق بالتلويح لها من بين الجمهور لتراه وهو يرتدي العباءة العربية، فقالت له عندما لمحته: ”هلا هلا I Love you لأنه بالانجليزي أحلى“، واستكملت بعدها الغناء.

وأحيت أصالة أمس الأربعاء الـ 26 من يناير حفل ليالي أويسس في الرياض، إلى جانب الفنان عايض، حيث قدمت عددا من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بحماسة، كما تواجد إلى جانبها ابنتها شام وزوجها فائق حسن اللذان قدما لها الدعم.

وتبين من خلال الصور والفيديوهات أن الطقس كان باردا للغاية؛ إذ أحيطت أصالة على المسرح بعدد من المدافىء المشتعلة، لتتمكن من الغناء براحة تامة.

مزمز