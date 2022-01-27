منوعات

شبكة (CNN) الأمريكية تُعيِّن الإعلامية السودانية نعمة الباقر في منصب كبير المراسلين

2022/01/27
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الصحفية نعمة الباقر
BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - MAY 21: Nima Elbagir at the 44th Annual Gracies Awards, hosted by The Alliance for Women in Media Foundation on May 21, 2019 at the Four Seasons Beverly Wilshire Hotel in Beverly Hills, California.

أعلنت شبكة (CNN) الأمريكية، الخميس، أنه تمّت ترقية الإعلامية السودانية، نعمة الباقر، إلى منصب كبير المراسلين الاستقصائيين الدوليين. وقالت شبكة (CNN) وفق صحيفة السوداني إن نعمة، ساهمت عبر تقاريرها المهنية – غير العادية – في تسليط الضوء على العديد من قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى إجبار الحكومات، على خلق التغيير، ومراعات حقوق الإنسان. ونالت نعمة، ابنة الإعلامي د. الباقر أحمد عبد الله، العديد من الجوائز الصحفية، تقديرا ًلجهدها في الحقل الصحفي. كما تم ترشيح نعمة، هذه الأيام، لجائزة (سكوب العام) المرموقة التي تقدمها Royal Televisio Society تقديراً على تقاريرها المحبوكة والمستمرة حول الصراع في منطقة تيغراي في إثيوبيا.

الخرطوم ( كوش نيوز)

2022/01/27
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