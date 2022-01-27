شبكة (CNN) الأمريكية تُعيِّن الإعلامية السودانية نعمة الباقر في منصب كبير المراسلين





أعلنت شبكة (CNN) الأمريكية، الخميس، أنه تمّت ترقية الإعلامية السودانية، نعمة الباقر، إلى منصب كبير المراسلين الاستقصائيين الدوليين. وقالت شبكة (CNN) وفق صحيفة السوداني إن نعمة، ساهمت عبر تقاريرها المهنية – غير العادية – في تسليط الضوء على العديد من قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى إجبار الحكومات، على خلق التغيير، ومراعات حقوق الإنسان. ونالت نعمة، ابنة الإعلامي د. الباقر أحمد عبد الله، العديد من الجوائز الصحفية، تقديرا ًلجهدها في الحقل الصحفي. كما تم ترشيح نعمة، هذه الأيام، لجائزة (سكوب العام) المرموقة التي تقدمها Royal Televisio Society تقديراً على تقاريرها المحبوكة والمستمرة حول الصراع في منطقة تيغراي في إثيوبيا.

الخرطوم ( كوش نيوز)