قناة الجزيرة التي نشرت وقفة محدودة في الكلاكلة غابت عن حشد في قلب الخرطوم





مهنية محل شك..!

هل لك ان تتخيل ان صفحة قناة الجزيرة – السودان على الفيسبوك لم تورد أي خبر عن موكب ٢٦ يناير ٢٠٢٢م، ولا اي صورة أو أي فيديو، سوي ردة فعل بعثة الأمم المتحدة بالسودان، هذا للأسف إفتقار تام للمهنية والإحترافية، ولن اتحدث عن الحياد، فهذا أمر نسبي.. ومن حق الجميع الإنتماء والتحيزات، ولكن من المعيب توظيف مؤسسة ذات صيت ومكانة في خدمة أجندة وقناعات شخصية..

هل يعقل منطقاً، أن تنشر ١٤ خبراً وتعليقاً وفيديو عن وقفات إحتجاجية دون أن يكون من بينها الحدث الأكبر والأضخم والأحداث..

القناة التي نشرت وقفة محدودة في الكلاكلة غابت عن حشد في قلب الخرطوم، بل في أغلب ولايات السودان ومدنه وقراه..

لقد خاب ظني في قدرة بعض الزملاء التمييز بين الرأي الشخصي والموقف المهني، ومن المحير ان إدارة القناة لم تتدارك ذلك.. هذه النماذج ربما تتراكم وتتكاثف، وحين يكثر الضغط تتغير المعادلات.. نبحث عن الجزيرة الرأي والرأي الآخر..

د. إبراهيم الصديق على

