عندما وصلت القاهرة سألت عن محمد الأمين فقالوا لي انه تقرر ارساله الي كينيا لتفادي ثرثرته فى المقاهي





عرفت محمد الأمين عبد العزيز معرفة عابرة حوالي ٢٠١٢م . لفت انتباهي لأول مرة أيام اعتقال ابراهيم الشيخ بمدينة النهود فى ٢٠١٤م فقد ترافقنا في احدى مرات السفر من النهود الي الخرطوم، ففي الرحلة التي استغرقت حوالي ١٠ ساعات أنفق خمس ساعات منها متغزلا فى مؤتمر الطلاب المستقلين بجامعة البحر الاحمر . بدا لي يومها شديد الولع بالحكايات و صاحب خيال خصب فى الرواية.

عملت معه عن قرب لأول مرة فى ٢٠١٩م بتجمع المهنيين إذ انضممت الي مجلس و سكرتارية التجمع بعد اعتقال طه عثمان إسحق. فى يناير ٢٠١٩م كان محمد الأمين فى مكان آمن مع محمد ناجي الاصم، وتم اعتقال الاصم فى وقت خرج فيه محمد الأمين من المكان ، لذلك قررت الأمانة العامة للحزب وكان يقود تلك الامانة خالد سلك ارساله للخارج ليقوم الحزب بتسفيره الي مصر ، وقد تولت الأمانة العامة لحزب المؤتمر السوداني تأمين عدد من قيادات التجمع منهم احمد ربيع و محمد الأمين و كان من المفترض انتقال ناجي للمنزل الامن يوم اعتقاله ، و الإنفاق عليه من جيوب أعضاء و عضوات الحزب بالخارج ، وبعد انضمامي الي مجلس تجمع المهنيين طلب مني الحزب المغادرة للخارج فاخترت مصر وعندما وصلت القاهرة سألت عن محمد الأمين فقالوا لي انه تقرر ارساله الي كينيا لتفادي ثرثرته فى المقاهي و الأفضل أن يكون فى بلاد لا تفهم لغته .

للامانة محمد الأمين واحد من الأشخاص اللذين انفقوا بسخاء فى مشروع تجمع المهنيين ممثلا لشبكة الصحفيين، وعندما دخلت السكرتارية المكونة من ست أشخاص وجدت حسام الأمين ( لجنة الأطباء ) ، ومضة ( البياطرة ) ، قمرية ( لجنة المعلمين ) ، ود الأمين ( شبكة الصحفيين ) ، محمد ( تجمع أساتذة الجامعات ) و شخصي ( التحالف الديمقراطي للمحامين ) . سياسيا كانت السكرتارية تتكون من ٣ أعضاء شيوعين ٢ مؤتمر سوداني وواحد تجمع اتحادي ، وقد كنا نعمل معا على اساس الانتماء للاجسام المهنية وقد كان محمد الأمين واحدا من ممثلي التجمع فى تنسيقية الحرية والتغيير الي جانب الفاتح حسين و قمرية عمر و سمعت شكاوي مبكرة عن سوء تنسيقه، وهي الشكاوي التي تطورت لاحقا الي نغمة داخل مجلس التجمع بشان التمثيل فى التنسيقية عموما . لم يكن وجود محمد الامين على رأس اعلام التجمع مريحا عند البعض دون اسباب واضحة بالنسبة لي ، كما أن قمرية عمر المقررة وقتها حاولت اتخاذ إجراء ضده ، وكان تفسير ذلك عندي أنها لأسباب سياسية اكثر منها تنظيمية وكنت اتحدث بوضوح مع ومضة ، و أقر هنا انها افضل من تعاملت معها فى التجمع فقد كانت ملتزمة، مجتهدة وواضحة و تضع حدودا لا تتخطاها. أيضا تحدثت الي زميلي الفاتح حسين وقد كان أيضا واضحا وملتزما بشان محمد الامين، واذكر انني قلت له بوضوح محمد الأمين خط أحمر.

جاء ذلك الحوار فى ظل أزمة التسجيلات التي انتشرت وقتها بخصوص اتفاق أعضاء الحزب بالتجمع على عدم ترشيح أمجد فريد للتنسيقية ، وقد راينا وقتها وكان ذلك فى فبراير ٢٠١٩م تقريبا غض البصر عنها لأسباب مع الوضع فى الاعتبار منهجية الحزب فى التعامل داخل التجمعات المهنية وهو ما دفعني الي التحذير بشانه.

بعد ١١ ابريل نشات أزمة الانشقاق داخل شبكة الصحفيين، وراى مجلس التجمع تشكيل لجنة للمساهمة فى معالجة الازمة وكنت عضوا باللجنة . لم نتمكن من المساعدة بسبب الموقف المتشدد من جانب الشبكة، في مقابل رغبة اكيدة اظهرتها لجنة مبادرة استعادة نقابة الصحفيين واذكر انها استجابت لدعوة التجمع وعقدنا اجتماعا واحدا ولم نتمكن من الاجتماع مع الشبكة المتشددة بقيادة محمد الأمين . ظهرت مشكلة أخرى تتعلق بمحمد الأمين وقرر المجلس محاسبته واعتذرت عن عضوية اللجنة انتهي عمل اللجنة بفصل محمد الأمين من شبكة الصحفيين و بالتالي لم تعد لديه الصفة بالتجمع لتتم محاسبته .

فى تلك الأيام قال لي عضو بالتجمع ان محمد الأمين عرض عليه السفر إلى دولة خليجية، وفى اليوم نفسه علمت من محمد ناجي الاصم و خالد سلك ان ود الأمين اخطرهما برغبة تلك الدولة فى السفر إليها و انهما رفضا ذلك . بعد أيام سافر محمد الأمين وعاد بطريقته ولا اعرف حتى اليوم حقائق عن الزيارة الا الاقاويل التي لا تصلح ان تكون موضعا لمعلومة تنشر دون دليل .

بعد الفصل من الشبكة وجدت محمد الأمين فجاة قياديا بحركة مناوي ولا اذكر انه قد تقدم ، وعادت سيرته قبل تكوين مجلس السيادة الانقلابي فقد اتصل بي من يسأل عن اسباب فصله من الحزب وعندما سألت عن سبب الاستفسار قيل لي أن م . و تقدم بترشيحه لعضوية مجلس السيادة الذي يزمع البرهان تشكيله ممثلا للشباب و الشمالية فقلت له لا أعرف معلومة عن سؤالك.

محمد حسن عربي