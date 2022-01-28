أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 28 يناير 2022م
صحيفة : الانتباهة
رئيس هيئة الأركان: للإعلام دوراً مهماً للتحول الديمقراطي
عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي صدقي كبلو لـ (الإنتباهة): حكومة تصريف الأعمال حركة إسلامية وعطاء من لا يملك لمن لا يستحق
يونيتامس : نحن متواجدون بالسودان بناء على طلب سودانى وتفويض أممى
صحيفة: السوداني
شبكة (CNN) الأمريكية تُعيِّن الإعلامية السودانية نعمة الباقر في منصب كبير المراسلين الاستقصائيين الدوليين
مزارعو النيل الأزرق: تدني الأسعار أبرز تحديات الحصاد
توقف صادر الماشية الحية للسعودية
المالية تعفي الرسوم والضرائب لـ200 ألف جوال من السماد لمشروع الجزيرة
صحيفة: اليوم التالي
محلل اقتصادي: رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية شرط إلزامي توفي به الحكومة
مجلس تنسيق التعدين بالشمالية يمتدح إنجازات الموارد المعدنية لعام 2021م
مزارعو الشمالية يشكون من انعدم السماد
ندرة في لبن البدرة وتصاعد تذبذب في أسعار السلع التموينية
وفد من الثروة الحيوانية للسعودية لتجديد بروتوكول صادر الماشية
وكالة السودان للانباء
لجان إيجاد الحلول الناجعة للوضع في شرق السودان تؤدي القسم
وكيل العدل المكلف تؤيد قرار عودة مفصولين ببنك السودان
جامعة الخرطوم تنفي استقالة عدد من مساعدي التدريس