أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 28 يناير 2022م





صحيفة : الانتباهة

رئيس هيئة الأركان: للإعلام دوراً مهماً للتحول الديمقراطي

عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي صدقي كبلو لـ (الإنتباهة): حكومة تصريف الأعمال حركة إسلامية وعطاء من لا يملك لمن لا يستحق

يونيتامس : نحن متواجدون بالسودان بناء على طلب سودانى وتفويض أممى

صحيفة: السوداني

شبكة (CNN) الأمريكية تُعيِّن الإعلامية السودانية نعمة الباقر في منصب كبير المراسلين الاستقصائيين الدوليين

مزارعو النيل الأزرق: تدني الأسعار أبرز تحديات الحصاد

توقف صادر الماشية الحية للسعودية

المالية تعفي الرسوم والضرائب لـ200 ألف جوال من السماد لمشروع الجزيرة

صحيفة: اليوم التالي

محلل اقتصادي: رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية شرط إلزامي توفي به الحكومة

مجلس تنسيق التعدين بالشمالية يمتدح إنجازات الموارد المعدنية لعام 2021م

مزارعو الشمالية يشكون من انعدم السماد

ندرة في لبن البدرة وتصاعد تذبذب في أسعار السلع التموينية

وفد من الثروة الحيوانية للسعودية لتجديد بروتوكول صادر الماشية

وكالة السودان للانباء

لجان إيجاد الحلول الناجعة للوضع في شرق السودان تؤدي القسم

وكيل العدل المكلف تؤيد قرار عودة مفصولين ببنك السودان

جامعة الخرطوم تنفي استقالة عدد من مساعدي التدريس