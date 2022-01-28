“آبل” تكشف عن ملامح خططها الخاصة بعالم “الميتافيرس”





أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “آبل” تيم كوك عن التوسع في تطبيقات الواقع المعزز، كاشفا عن ملامح خطط الشركة الخاصة بعالم “الميتافيرس”.

يشار إلى أن “الميتافيرس”، وهو مصطلح واسع يشير عموما إلى بيئات العالم الافتراضي المشتركة التي يمكن للناس الوصول إليها عبر الإنترنت.

وردا على سؤال حول خطط الشركة في هذا المجال، قال كوك، “نرى الكثير من الإمكانات في هذا المجال ونستثمر وفقا لذلك”، بحسب ما أفادت “رويترز”.

وأضاف كوك أن جهود البحث والتطوير التي تبذلها الشركة تركز على تداخل الأجهزة والبرمجيات والخدمات.

وتابع: “هذا هو المكان الذي يكمن فيه السحر حقا… هناك قدر كبير من الاستثمار في أشياء ليست موجودة في السوق في هذه المرحلة”.

ووفقا له، فإن عدد تطبيقات الواقع المعزز الذي يبلغ 14 ألفا في متجر التطبيقات الخاص بالشركة، سيرتفع مع مزيد من الاستثمارات.

وفي السياق، تحدث المحلل المتخصص في آبل منغ تشي كو عن خطط الشركة لتقديم سماعة رأس خاصة بتطبيقات الواقع المعزز هذا العام أو العام المقبل على أن تتبعها لاحقا نظارات تستخدم في هذا الصدد.

بينما قال المحلل نيل شاه من “كاونتربوينت ريسيرش”، إن الخدمات المرتبطة بالميتافيرس، مثل تطبيقات الواقع المعزز، يمكن أن تغير خريطة إيرادات آبل.

وأضاف، “ثمة زيادة كبيرة في نشاط خدمات آبل التي من المحتمل أن تتجاوز جهاز آيفون الخاص بها في السنوات الخمس المقبلة”.

يشار إلى أن قطاع الخدمات والتطبيقات وهو ‬ثاني أكبر قطاع في آبل حاليا بعد آيفون، وتجاوزت قيمة آبل السوقية 3 تريليونات دولار في مطلع هذا العام.