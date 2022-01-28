السعودية: الفيل الأوغندي دهس سائحا مصريا وليس سعوديا





هاجم فيل في إحدى المحميات الطبيعية سائحا مصريا بعد خروجه من سيارته، ودهسه، ما أدى إلى وفاته.

وتناقلت العديد من الصحف العالمية الحادثة، منهم صحيفة “الغارديان” البريطانية، لكنها أشارت نقلا عن مسؤول في شؤون الحياة البرية في أوغندا إلى أن الضحية مواطن سعودي.

ولكن السفارة السعودية في أوغندا نفت الخبر على صفحتها على “تويتر”، مؤكدة أن ضحية الفيل ليس سعوديا.

وقالت السفارة في بيانها، إن “بعض وسائل الإعلام تناقلت خبر مقتل سائح سعودي في أحد المحميات الطبيعية في أوغندا جراء دهس مجموعة من الفيلة له”.

وتابعت، “تود السفارة الإشارة إلى عدم دقة الخبر الصحفي وأن السائح المذكور ليس مواطنا سعوديا وفق تأكيد إدارة المحمية”.

وحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، أكد ياسر الشليل، مدير شؤون السعوديين في سفارة المملكة بأوغندا أن “الخبر المتناقل في الصحف والوكالات العالمية غير صحيح”، لافتا إلى أن الضحية من الجنسية المصرية وليس سعوديا.

وأضاف: “في أوغندا تحديداً كل من يتحدث العربية يظنون أنه سعودي”.

وعن سبب الحادث، أوضحت إدارة شؤون الحياة البرية في أوغندا في بيان لها، أن المتوفى خرج من السيارة التي كان يستقلها وهاجمه فيل وقتله على الفور والضحية يدعى أيمن سيد الشهاني.

وقال مسؤولو الحديقة إن الشرطة ستحقق في وفاة الشحاني أثناء قيامهم بمراجعة البروتوكولات الأمنية “لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث”. بحسب “الغارديان”.