حوت أزرق يضرب طائرة درون بعمود ماء من أنفه… فيديو





تداول رواد لوسائل التواصل الاجتماعي ومحبون للحيتان حول العالم مشاهد مثيرة جدا تم تصويرها بعدسة طائرة درون، حيث نفث حوت أزرق عملاق عمود بخار ماء من فتحت أنفه ارتطم بالطائرة وكاد أن يسقطها.

وظن الكثيرون أن الحوت الأزرق قد تقصد ضرب الطائرة بعمود الماء الصادر من فوهة أنفه، لكن الحقيقة مخالفة لهذه التوقعات التي بدت صحيحة إلى حد ما في المشهد بسبب اقتطاع جزء منه.

https://www.instagram.com/christian_miller_photo/?utm_source=ig_embed&ig_rid=c5b9a549-5db5-499e-a266-e5c072bbe1bf

https://www.instagram.com/christian_miller_photo/?utm_source=ig_embed&ig_rid=c5b9a549-5db5-499e-a266-e5c072bbe1bf