



أخر ما يغضب المحافظين على البرهان هو ملف المحبوسين دون محاكمة من قيادات النظام السابق وملف البشير المشير والقائد العام الجيش والذي صنع هذا الجيش ورقى البرهان وكل أركان حربه ليبلغوا هذه الرتب العظيمة.

عدا ذلك ليس هناك أي ملف قصر فيه البرهان حتى الأن .

سعادة المشير عبدالفتاح البرهان .

هذه رسالة قصيرة مفتوحة .

البشير يا برهان يا أبن العم لا يريد أن يعود الى السلطة ولن يعود وأنت تعرف ، كل ما يريده هذا الرجل إقامة معقولة وحماية معقولة وفرصة ليزور الأقارب ويشيل الفواتح ويأكل فول السليم مع شوية زيت سمسم في كل صباح مع أسرته .

هذه الحياة وهذا الأفراج يستحقه بأسم الجيش وشرفه وبأسم ما قدم للبلد و للكاكي الذي ترتديه ، لقد أثبتت لك التجربة العملية المباشرة أن أغلب قرارات البشير كانت مبررة تماما ومعقولة جدا ، وأن البشير كان يحمي الجيش وليس العكس ، سقط البشير فتحول الجيش الى (ملطشة) للأحزاب والعملاء والمليشيات .

على المشير برهان أن لا ينسى أننا ندعمه لأنه لحمنا ودمنا ، والمشير يا برهان لحمنا ودمنا ، وأنتما أمتداد طبيعي لاسلاف نهريين عظماء .

لقد صالح حمدان موسى هلال بأسم الدم والعشيرة ومصلحة القبيلة ، هل حمدان أكثر رجولة وشهامة ومروءة منك ؟!

أبن عمنا البرهان ، بأسم الرجالة والفروسية والشرف العسكري والدماء التي تجرى في عروقنا وأسلافنا الراقدين بجوار هذا النهر ، أطلب منك أن تقوم بمعاملة المشير البشير بما يستحق وعلى ما عاملك به وأصطفاك وقربك ورفع شأنك وأمنك البلد وأهلها .

البشير اليوم هو أنت بعد سنين ، وما تزرعه اليوم تحصده غدا ، والرجالة والفسالة يحفظهما التاريخ .

عبدالرحمن عمسيب

