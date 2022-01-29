



في مارس العام 1977، أجبر الرئيس الراحل معمر القذافي وسائل الاعلام على نُطق وكتابة اسم بلاده على نحو ( الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى)

:: ف شنو ..؟

:: صحيح قوى الحرية والتغيير كانت أكبر تحالف سياسي في الساحة، ثم ( إنبشقت )، مرة تلو الأخرى، حتى غادرتها بالأمس القوى المدنية.. !!

:: ومع حال حزب الأمة غير المفهوم، فان ثلاثة أحزاب فقط لاغير هي التي تجبر وسائل الاعلام على نطق وكتابة اسم ( تحالف قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي) ..!!

#ملك_ملوك_افريقيا_فكرة

الطاهر ساتي