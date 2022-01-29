رأي ومقالات
قوى الحرية والتغيير كانت أكبر تحالف سياسي في الساحة، ثم (إنبشقت)، مرة تلو الأخرى
في مارس العام 1977، أجبر الرئيس الراحل معمر القذافي وسائل الاعلام على نُطق وكتابة اسم بلاده على نحو ( الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى)
:: ف شنو ..؟
:: صحيح قوى الحرية والتغيير كانت أكبر تحالف سياسي في الساحة، ثم ( إنبشقت )، مرة تلو الأخرى، حتى غادرتها بالأمس القوى المدنية.. !!
:: ومع حال حزب الأمة غير المفهوم، فان ثلاثة أحزاب فقط لاغير هي التي تجبر وسائل الاعلام على نطق وكتابة اسم ( تحالف قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي) ..!!
#ملك_ملوك_افريقيا_فكرة
الطاهر ساتي