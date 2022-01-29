مصر لن تخسر السودان لأجل بضع ناشطين من (قحط)





الأشقاء في مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي حلفاء استراتيجيين للسودان . وحريصون على استقرار الدولة السودانية .

لا شك عندي أن الدولة المصرية لن تقبل أن يتم تقويض الاستقرار في السودان عبر بضع نشطاء من أراضيها.

لا شك عندي أيضاً أن المؤسسة الوطنية ، جهاز الأمن والمخابرات ، سيقوم بدوره كاملاً في ملف تسليم عناصر قحطيه مخربة للدولة عبر التنسيق مع الأشقاء في مصر .

الحملة التي تروج للفتنة بين الدولتين تديرها بعض العناصر التخريبية من داخل الأراضي المصرية ، ومصر لن تخسر السودان لأجل بضع ناشطين من ( قحط) .

#وهكذا

عبدالرحمن عمسيب

