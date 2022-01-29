بقال لأسعد التاي: واحدة بس من أخوات نسيبة تساوي ألف من عيال ونجاوات وعوين قحت





أسعد التاي مع شكري وتقديري لك علي هذا البوست ولكن القياس هنا ليس بالرجالة ولا العضلات بل بالمواقف والثبات والمبدأ وربما هذا هو الفرق بيننا وبين الكثير من الأخوان ولكل منا تقديراته ولكن الكيزان كلهم رجال يا أسعد التاي وعندنا واحدة بس من أخوات نسيبة تساوي ألف من عيال ونجاوات وعوين ق ح ت . فأذا كان القياس بالرجالة فأخوات نسيبة أرجل من ق ح ت وحواضنها وأحزابها وأصمها وجرادلها وموسسها وناشطيها و….. الخ ..

الكيزان قدموا أرتال من الشهداء في كل بقاع السودان ، جاهدوا بأنفسهم وأموالهم وقدموا الغالي والنفيس فداءاً للوطن ولو أراد الكيزان إستعادة الحكم في إبريل 2019 م لفعلوا ولو أرادوا المقاومة وقتها لقاوموا ولكن لتقديرات وحكمة يعلمها الله كان الإنسحاب بكل سلاسة حفاظاً علي وحدة وأمن وأستقرار البلاد ، وكانوا ومازلوا قادرين علي التصدي لكل شي ولكن صمتوا كصمت الحليم الحكيم فأن نطقوا سيتغير الكثير ..

ابراهيم بقال سراج