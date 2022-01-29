وزارة الصناعة: لا صحة لتوقف (90%) من مصانع الزيوت





نفت وزيرة الصناعة المكلفة بتول عباس عوض علام الأنباء المتداولة بشأن توقف 90% من مصانع الزيوت بالبلاد، وأكدت أن هناك إنتاجاً متوفر بالأسواق من الزيوت.

وأكدت الوزيرة المكلفة خلال اجتماع بالوزارة ضم غرفة الزيوت باتحاد الغرف الصناعية برئاسة الأمين قرشي رئيس الغرفة، خبير الزيوت صلاح بشير والجهات ذات الصلة، على أهمية القطاع صناعة باعتباره من القطاعات المهمة التي تسهم في إضفاء القيمة المضافة للمنتجات، وقالت إن الحبوب الزيتية تعد من أهم الموارد التي يمكن للسودان أن يحقق فيها إنتاجاً زراعياً عالياً من الحبوب الزيتية وإنتاج الزيوت النباتية خاصة الفول السوداني، زهرة الشمس، بذرة القطن.

وأعلنت دخول (15) منشأة استثمارية جديدة في القطاع خلال المرحلة القادمة، مشيرة الى الجهود المبذولة لتوطين صناعة فول الصويا بدعم من الحكومة اليابانية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بهدف توفير فول الصويا لتوطينه نظراً لاستخداماته المتعددة في المنتجات الصناعية مؤمنة على أن السودان يتمتع بإمكانيات عالية لإنتاج فول الصويا لتغطية الاحتياجات الوطنية والصادرات الإقليمية.

صحيفة اليوم التالي