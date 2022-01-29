(اليونيتامس) تعلن عن جولة مشاورات جديدة بين الأطراف السودانية





أعلنت بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس)، استعدادها لجولة جديدة من المشاورات الأولية للعملية السياسية مع الأطراف السودانية الأسبوع المقبل.

وقالت البعثة الأممية في بيان إن رئيس البعثة فولكر بيرتس، يستعد إلى جانب فريق يونيتامس لجولة جديدة من المشاورات مع مزيد من ممثلي الطيف السياسي السوداني الأسبوع المقبل.

وأكد البيان استمرار هذه المشاورات في توفير مساحة لأصحاب المصلحة السودانيين لعرض رؤاهم، ومقترحاتهم حول سبل المضي قدماً في عملية الانتقال الديمقراطي.

وبحسب البيان قال فولكر: “لا نريد توقع نتائج وإن هذه المشاورات الأولية ستوجه خطواتنا التالية”.

وأوضح أن الأسبوع الثالث من المشاورات شهد توسعاً في مشاركات مجموعات سودانية مختلفة، من بينها مجموعات نسوية سياسية ومدنية وحزب البعث العربي الاشتراكي والتجمع الاتحادي (من كتل قوى إعلان الحرية والتغيير)، ولجنة المعلمين السودانيين (أبرز مكونات تجمع المهنيين السودانيين).

صحيفة اليوم التالي