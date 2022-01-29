الوبائيات تُطالب بتمديد إجازة المدارس





دخلت بعض مدارس ولاية الخرطوم في عطلة الفترة الأولى على أن يكتمل عقد الإجازة غداً “الأحد” وتشمل جميع المدارس بالولاية.

ومن المقرر أن تستمر عطلة المدراس بحسب التقويم المُعلن حتى الثامن من فبراير المقبل في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة بوزارة الصحة لـ(اليوم التالي) أن إدارة الوبائيات والطوارئ بوزارة الصحة طالبت بتمديد العطلة لتستمر لمدة شهر كامل إلى حين انتهاء الموجة الحالية من فصل الشتاء خاصة في ظل ارتفاع وتيرة انتشار فيروس كورونا المتصاعد، وتسجيل عدد من الولايات خاصة ولاية الخرطوم أرقاماً عير مسبوقة بحالات كورونا خلال الأيام الماضية.

وفي سياق مُتصل تتسلم وزارة الصحة الاتحادية صباح اليوم السبت دعماً من العاصمة المجرية هنقاريا يشمل كميات ضخمة من لقاح استرزينكا، فيما تختتم في ذات اليوم الحملة القومية للتطعيم.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي