احباط تهريب (إناث إبل) إلى الخارج





أحبطت إدارة مكافحة التهريب ولاية البحر الأحمر محاولة تهريب كميات من إناث الإبل لخارج البلاد عبر الحدود الشمالية لولاية البحر الأحمر وذلك من خلال عمليات الأطواف التي تقوم بها قوات المكافحة بورتسودان لمكافحة التهريب.

وأشاد مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب اللواء شرطة د. فيصل بشير بالضبطية النوعية والعمل الدؤوب لقوات المكافحة بالبحر الأحمر وتغطية الشريط الحدودي للبلاد البري والبحري من خلال اللنشات البحرية لحماية المياه الإقليمية من عمليات التهريب.

وأفاد مدير إدارة مكافحة التهريب البحر الأحمر العميد شرطة خالد عثمان خالد بحسب المكتب الصحفي للشرطة أن الضبطية عبارة عن (١٦١) رأس من إناث الإبل وعدد (٩) من الذكور ليكون مجمل الضبطية (١٧٠) رأساً من ثروات البلاد، موضحاً أن الضبطية تمت في إطار العمل الروتيني لقوات مكافحة التهريب لمراقبة الحدود من خلال الأطواف لضبط عمليات تهريب الصادر والوارد.

وأكد مدير مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر إستمرار عمليات الأطواف البرية والبحرية من خلال القوات التي تعمل على حماية البلاد وصون الإقتصاد.

من جانبه ثمن العميد شرطة حقوقي عبد الرحمن بدوي عبيد مدير دائرة شئون الولايات بالإدارة العامة لمكافحة التهريب مجهودات مكافحة التهريب البحر الأحمر وكافة الولايات في سد الثغرات وحماية الحدود.

صحيفة الصيحة