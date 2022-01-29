وزير الثروة الحيوانية : لم نفك صادر الهجن





قطع وزير الثروة الحيوانية د. حافظ عبد النبي بأنه لم يصدر أي قرار بفك صادر الهجن حتى الآن وشدد على أن ما ورد في بعض بعض وسائل الإعلام غير دقيق.

وقال عبد النبي في تصريح لـ(اليوم التالي) ، إن الحديث المتداول في بعض وسائل الإعلام عن فك صادر الهجن (غير دقيق) لافتاً إلى أن صادر الهجن متوقف وفقاً للقرار ٢٨٥ – ٢٨٦ لسنة ٢٠١٩م الصادر من المجلس العسكري بتاريخ ٢١ يوليو والخاص بوقف كافة تصدير أنواع إناث المواشي (ضأن – ماعز – أبقار – إبل)، ونوه إلى أن لجنة فنية من مركز دراسات أبحاث الإبل ما زالت تعمل على معرفة الجدوى الاقتصادية من إستئناف صادر الهجن، وأضاف: “لكن حتى الآن لم يصدر أي قرار بفك صادر الهجن وما ورد في بعض وسائل الإعلام غير دقيق”.

وأوضح عبد النبي أن قرار فك صادر الهجن ليس بيد وزارة الثروة الحيوانية ولا تستطيع وحدها أن تُقرر في هذا الشأن لافتاً إلى هناك جهات مختصة وفقاً لدراسات فنية تُحدد إيقاف صادر الإناث أو استئنافه مجدداً.

صحيفة اليوم التالي