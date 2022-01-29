الهيئة العامة للإرصاد الجوي: منخفض مصحوب بجبهة هوائية باردة





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى فى جميع أنحاء البلاد.

وأشارت في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم، أن من أهم معالم الطقس منخفض جوي حركي مصحوب بجبهة هوائية باردة فى البحر الأبيض المتوسط ومرتفع جوي يتمركز في شمال غرب أفريقيا ويمتد ليشمل معظم أنحاء البلاد ومنخفض السودان الحراري في جنوب شرق البلاد .

ومن المتوقع أن يسود طقس صافي ومشمس فى كل من وادي حلفا وابوحمد وشلاتين ودنقلا وكريمة وشندي والخرطوم وكسلا وحلفا الجديدة وود مدني والقضارف والفاشر وسنار وام البنين وأبو نعامة والدمازين و زالنجي والضعين ونشاط للرياح فى بورتسودان وحلايب وعطبرة والدويم الجنينة والأبيض وكوستي والنهود وبابنوسة وتتعرض كل من نيالا ورشاد وكادقلي لأتربة مثارة.

سونا