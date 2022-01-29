شاهد بالفيديو.. مقطع مؤثر لمغترب سوداني يوقظ صديقه في الصباح فيُصدم بوفاته





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لمغترب سوداني، يروي حادثة فاجعة، فوجىء فيها بوفاة صديقه عندما أراد أن يوقظه في الصباح. وبعيون باكية قال الشاب السوداني: ( الموت حق، ومن الصعب أن يموت لك عزيز في الغربة، تخيل أن تصحو مع الصباح وفجأ تحاول إيقاظ صديقك في السكن فتجده قد فارق الحياة). وأضاف: (شاب صغير في العمر كان يجهز لزواجه، توفي في ليلة الجمعة، أدعو الله له بالرحمة والمغفرة) .

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1653146558365069&id=290119317678747

الخرطوم: (كوش نيوز)