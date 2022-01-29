منوعات

شاهد بالفيديو.. مقطع مؤثر لمغترب سوداني يوقظ صديقه في الصباح فيُصدم بوفاته

2022/01/29
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لمغترب سوداني، يروي حادثة فاجعة، فوجىء فيها بوفاة صديقه عندما أراد أن يوقظه في الصباح. وبعيون باكية قال الشاب السوداني: ( الموت حق، ومن الصعب أن يموت لك عزيز في الغربة، تخيل أن تصحو مع الصباح وفجأ تحاول إيقاظ صديقك في السكن فتجده قد فارق الحياة). وأضاف: (شاب صغير في العمر كان يجهز لزواجه، توفي في ليلة الجمعة، أدعو الله له بالرحمة والمغفرة) .
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1653146558365069&id=290119317678747

الخرطوم: (كوش نيوز)

2022/01/29
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