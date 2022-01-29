شاهد بالفيديو: عارضة الأزياء السودانية ايه افرو توثق لحظات في منطقة شندي وتبدي الدهشة من طيبة أهل المنطقة





وثقت الممثلة السودانية وعارضة الأزياء ايه افرو بعض اللحظات الجميلة أثناء مرورها بمنطقة شندي حيث قامت بتوثيق تلك اللحظة من خلال مقطع فيديو التقطته بكاميرا هاتفها . وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد اقدمت افرو على إستئذان أصحاب اللواري والمركبات السفيرية من أجل تصوير جزء من منطقة شندي التي مرت بها. افرو ابدت الدهشة من طيبة أهل المنطقة وكيفية استقبالها ببشاشه وصدر رحب بجانب أخذ بعضهم لقطات تجمعهم سويا من اجل الذكري.

https://fb.watch/aRgbGuGWVb/

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)