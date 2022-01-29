حلت بالبلاد كارثة (ثورة الضياع والجوع والفشل) التي أنهت حكومة الإنقاذ أفضل حكومة إنجازاً منذ الاستقلال وحتى الآن





أنطقه الله الذي أنطق كل شئ

الناشط الشيوعي أمجد فريد أحد الذين يصدق فيهم وصف (الفاسدالمفسد) في لحظة صفاء عابرة ذهب للقول:(اسقاط الانقلاب يحتاج لنظرة أوسع من الممارسات الطفولية السائدة الآن) فإن صدقت نيته فإنه لن يحول فساده بيننا وبين الثناء والإشادة به كونه عبر عن قناعة كل سوداني محترم استشعر ضلال الممارسة السياسية وفسادها وخطلها وفشلها الوسيع منذ أن حلت بالبلاد كارثة (ثورة الضياع والجوع والفشل) التي أنهت حكومة الإنقاذ أفضل حكومة إنجازاً منذ الاستقلال وحتى الآن٠

لقد ذم تجربته ونكل بها وشيعها لمثواها الأخير فسيخلده التاريخ أنه خلط عملا سيئا كثيرا بحسنة واحدة كونه مارس فضيلة النقد الذاتي ثقافة في وقت ظل اليساريون جلهم يتحاشونها فقزمتهم وأضاعت البلاد٠

عمر كابو