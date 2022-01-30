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حكومة السودان سوف تتحرك فورا اذا هذا العبث.. كيف لناظم سراج باسم جرحي والشهداء يتسول موائد الخليج
يجود الاكرمبن علي بمالهم وانا بمال الاكرمين اجود )
كسره ..فهمت الجداد كان زعلان ليه
حكومة السودان سوف تتحرك فورا اذا هذا العبث كيف لناظم سراج باسم جرحي والشهداء يتسول موائد الخليج
رابطة المرأة السودانية ( سوا ) بدولة قطر
تدعوكم لحضور
لقاء تنويري حول منظمة “حاضرين” لدعم مصابي الثورة وأسر الشهداء
مع الأستاذ/ ناظم سراج
رئيس منظمة حاضرين
وذلك يوم الأحد الموافق ٣٠ يناير
في الساعة السادسة مساءً عبر تطبيق زوم
د. نادر العبيد