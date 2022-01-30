



يجود الاكرمبن علي بمالهم وانا بمال الاكرمين اجود )

كسره ..فهمت الجداد كان زعلان ليه

حكومة السودان سوف تتحرك فورا اذا هذا العبث كيف لناظم سراج باسم جرحي والشهداء يتسول موائد الخليج

رابطة المرأة السودانية ( سوا ) بدولة قطر

تدعوكم لحضور

لقاء تنويري حول منظمة “حاضرين” لدعم مصابي الثورة وأسر الشهداء

مع الأستاذ/ ناظم سراج

رئيس منظمة حاضرين

وذلك يوم الأحد الموافق ٣٠ يناير

في الساعة السادسة مساءً عبر تطبيق زوم

د. نادر العبيد