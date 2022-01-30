عناوين الصحف

أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 30 يناير 2022م

2022/01/30
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صحف

أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 30 يناير 2022م

صحيفة السوداني الالكترونية:
– الاتحاد الدولي للنقل الجوى يدعو للتعايش مع كورونا وإزالة جميع معوقات السفر

صحيفة الوطن:
– السلطات تحظر المواكب و التجمعات بوسط الخرطوم
– حميدتي: البعض يرفض الوفاق والحل في صناديق الإنتخابات
– واشنطن: نعمل على حل الأزمة بالسودان
– المالية توضح تفاصيل دقيقة عن الموازنة وزيادة الأجور

صحيفة أخبار اليوم :
– لجنة أمن الولاية تحظر التجمعات والمواكب وسط الخرطوم
– المشاكل التجارية بين مصر والسودان على منضدة خبراء ومختصين واخبار اليوم تورد التفاصيل
– التوصل لاتفاق لتوفير اليوريا للمزارعين بمشروع الجزيرة
– عاصم البلال يكتب .. مع السفير على يوسف .. جمعيات الصداقة السودانية السودانية

صحيفة النيل الدولية:
– دقلو: صناديق الاقتراع هي الحل الحاسم لأزمة السودان
– لجنة التحقيق في أحداث ١٧ يناير تستمع لإفادات الشهود
– حظر تجمعات المواكب بمنطقة وسط الخرطوم
– تكدس آلاف الشاحنات بـ(شريان الشمال) ومنع عبورها الى مصر
– استقرار سعر الدولار بالبنوك والسوق الموازي

الخرطوم: (كوش نيوز)

2022/01/30
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