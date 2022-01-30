



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 30 يناير 2022م

صحيفة السوداني الالكترونية:

– الاتحاد الدولي للنقل الجوى يدعو للتعايش مع كورونا وإزالة جميع معوقات السفر

صحيفة الوطن:

– السلطات تحظر المواكب و التجمعات بوسط الخرطوم

– حميدتي: البعض يرفض الوفاق والحل في صناديق الإنتخابات

– واشنطن: نعمل على حل الأزمة بالسودان

– المالية توضح تفاصيل دقيقة عن الموازنة وزيادة الأجور

صحيفة أخبار اليوم :

– لجنة أمن الولاية تحظر التجمعات والمواكب وسط الخرطوم

– المشاكل التجارية بين مصر والسودان على منضدة خبراء ومختصين واخبار اليوم تورد التفاصيل

– التوصل لاتفاق لتوفير اليوريا للمزارعين بمشروع الجزيرة

– عاصم البلال يكتب .. مع السفير على يوسف .. جمعيات الصداقة السودانية السودانية

صحيفة النيل الدولية:

– دقلو: صناديق الاقتراع هي الحل الحاسم لأزمة السودان

– لجنة التحقيق في أحداث ١٧ يناير تستمع لإفادات الشهود

– حظر تجمعات المواكب بمنطقة وسط الخرطوم

– تكدس آلاف الشاحنات بـ(شريان الشمال) ومنع عبورها الى مصر

– استقرار سعر الدولار بالبنوك والسوق الموازي

الخرطوم: (كوش نيوز)