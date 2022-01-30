مقاومة الخرطوم: اجتماعات (فولكر) مع القوى السياسية لا تعني لنا شيئاً





قال عضو بلجنة مقاومة الخرطوم فضل حجب هويته ، إن الاجتماعات التي تحدث بين القوى السياسية و مندوب الامم الامتحدة فولكر لا تعني لهم شئ ، مشددا في حديثه (للجريدة) على ضرورة أن تحل مشكلات السودانيين عبرهم ، كما شدد على أن القرارات التي تخرج من الحوار تكون منهم و ليس احد سواهم و ذلك من مبدأ السيادة الوطنية، وأضاف خط لجان المقاومة و مسارها كان واضح من بداية الانقلاب و هو الالتزام التام بقرار الثوار والثائرات وقوى الثورة الحية والشارع والذي كان شعاره ” لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة مع الانقلابيين” موضحا أن اجتماعاتهم الجارية الان مع القواعد ولجان المقاومة في الولايات بغرض التوصل إلى رؤية موحدة واعلان سياسي متفق عليه من الجميع.

الخرطوم: أحمد جبارة

صحيفة الجريدة