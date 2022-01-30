بالفيديو.. فنان تايلاندي يتزوج 8 نساء .. وزوجاته: “نحن عائلة سعيدة ونحبه بجنون”





في واقعة تعد الأغرب من نوعها، أصبح فنان تايلاندي حديث البلاد، بعدما أعلن أن لديه 8 زوجات، ويعيشون حياة طبيعية على حد وصفهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور، للفنان التايلاندي، وزوجاته، بعدما أصبح حديث وسائل الإعلام، خلال الساعات الماضية.

وتقول الزوجات: “لن نجد أفضل من هذا الرجل، فنحن عائلة سعيدة ونحبه بجنون”، بينما أضاف الزوج: “كل زوجاتي يعملن لتوفير المال للبيت، فأنا لا أصرف عليهن”.

وانتشرت مقابلة مع الزوج وزوجاته الـ 8، ووصلت المشاهدات إلى 3.3 مليون بموقع يوتيوب، ولديه آلاف من الإعجابات.

لمشاهدة الفيديو أضغط هنا

صحيفة البيان