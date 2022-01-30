الإرصاد: درجات الحرارة الصغرى تحافظ علي قيمها بجميع أنحاء البلاد





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية ان تحافظ درجات الحرارة الصغرى علي قيمها فى جميع أنحاء البلادبينما تنخفض درجات الحرارة العظمي انخفاضا طفيفا ظهر الغد مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والاتربة فى معظم انحاء البلاد. وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم أن من أهم معالم الطقس منخفض جوي حركي مصحوب بجبهة هوائية باردة فى البحر الأبيض المتوسط ومرتفع جوي يتمركز فى شمال غرب أفريقيا ويمتد ليشمل معظم أنحاء البلاد ومنخفض السودان الحراري فى جنوب شرق البلاد. ومن المتوقع أن يسود طقس صاف ومشمس فى كل من وادي حلفا، شلاتين، شندي، كسلا، حلفا الجديدة، ود مدني، الفاشر، الدمازين وزالنجي. ونشاط للرياح فى أبوحمد، بورتسودان، حلايب، دنقلا، كريمة، عطبرة، الخرطوم، الدويم، القضارف، سنار، الجنينة، ام بنين، أبونعامة، الأبيض، كوستي، النهود وبابنوسة. وتتعرض كل من الأبيض، كوستي، النهود، نيالا، رشاد، كادقلي، الضعين وبابنوسة لأتربة مثارة.

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