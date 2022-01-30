بسبب رسوم الامتحانات .. مدارس تحرم طلابها من نتائج نصف العام





في خطوة وصفها أولياء أمور الطلاب بالتحدي لقرارات الدولة في مجانية التعليم، أقدمت عدد من المدارس بمحلية أمبدة بحجب نتائج نصف العام الدراسي من التلاميذ، وذلك لعدم سدادهم الرسوم المفروضة من قبل المدارس، والتي تراوحت بين المليون والمليون ونصف المليون ، وقالت والدة أحد التلاميذ لـ(الحراك) في تحقيق ينشر لاحقاً إن المدرسة منعت أبناءها بالصف السادس وآخر بالثامن مقرر جلوسه لأمتحان شهادة الأساس، مضيفة بأن المدرسة أشترطت عليهم تسديد الرسوم، وكشف التحقيق أن هنالك العديد من المدارس الطرفية بالعاصمة حرمت تلاميذها من النتائج لعدم سداد أولياء أمورهم للرسوم،

وقالت عضو لجنة المعلمين الأستاذة قمرية إن فرض الرسوم أمر مرفوض من قبل الدولة، الا أنها أقرت بعدم قدرتهم في اللجنة نفي هذا الأمر، واصفة سلوك حجب النتائج بالأمر الخطأ من قبل المدارس، وأرجعت تدني التحصيل في منتصف العام الى عدم الاستقرار بسبب المواكب واغلاق الكباري، وفي ذات السياق أكدت قمرية على أن اللجنة ماضية في التصعيد الذي سوف ينطلق بموكب العدالة للاستاذ أحمد الخير المقرر له 1/2، و قالت إن كل الخيارات مفتوحة أمام اللجنة.

الخرطوم ـ بتول الفكي

صحيفة الحراك السياسي