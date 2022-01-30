شاهد مقطع فيديو للنجمة “آية آفرو” توثق لحظات من رحلتها إلى شندي يثير ضجة على منصات التواصل





أثار مقطع فيديو لنجمة السوشيال ميديا والممثلة السودانية “آية آفرو” أثناء رحلتها إلى مدينة شندي، ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، لطريقتها في ملاطفة بعض السائقين بإحدى المقاهي على الطريق.

وظهرت “آفرو” وهي تلاطف بعض الصبية، بكلمات غريبة على مجتمعهم، منها قولوا ” هاااي” فما كان منهم إلا أن يقولوا ” هااااااي. فيما طلب البعض التقاط صور سيلفي معها، بصورة “حميمة” أثارت ضجة على منصات التواصل.

الخرطوم: (كوش نيوز)