بالفيديو: حفظة كتاب الله يذهلون رواد مواقع التواصل ..شاهد ماذا فعلوا للمريض





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله مجموعة من الشيوخ بولاية شمال دارفور حسبما ذكر بعض الناشطين وهم في زيارة لشيخ مريض بمنزله اداخل الحي .



وبحسب ماشاهدت محررة(كوش نيوز) فقد حضر الشيوخ إلي المريض وهم يتلون آيات من القرآن الكريم واقفين على أرجلهم ويتلونه بطريقة أدهشت رواد مواقع التواصل الإجتماعي وكل من شاهد الفيديو الذي اعتبروه الأميز والمتفرد عن مايقوم به بعض الناس عند زيارتهم للمريض.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)