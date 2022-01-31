السعودية تصدر تعميماً بتغيير اسم «القهوة العربية»





أصدر اتحاد الغرف في المملكة العربية السعودية تعميماً للمطاعم والمقاهي بتغيير اسم «القهوة العربية» لتصبح «القهوة السعودية».

وأكد الاتحاد ضرورة الالتزام بالتسمية الجديدة في قائمة المنتجات التي يتم تقديمها كعلامة تجارية، حسبما أفاد موقع «سبق» الإخباري.

وأوضح ثامر الفرشوطي، مسؤول باتحاد الغرف السعودية، عبر حسابه في «تويتر»، أنه صار ممنوعاً استخدام التسمية القديمة لدى كل المطاعم والمقاهي والمحامص.

كانت وزارة الثقافة السعودية قد أعلنت، العام الماضي، عن إطلاق مبادرة بتسمية عام 2022 بـ«عام القهوة السعودية»، إذ تصنف المملكة ضمن أكثر دول العالم استهلاكاً للبن، لارتفاع معدل استهلاك الفرد السعودي للقهوة.

وتشتهر المملكة بقهوتها الغنية والعطرية بفوائدها المتعددة على صحة الإنسان، ولتقديم القهوة عادات وتقاليد تتوارثها الأجيال في كل المجتمعات العربية عامة وفي المجتمع السعودي.

كما تشتمل عادة شرب القهوة على إشارات متفق عليها تفيد بصب فنجان قهوة آخر، إذ تعتبر حركة هز الفنجان من الحركات التي تدخل في لغة الإشارة عند العرب.

صحيفة البيان