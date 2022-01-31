السيادي: لن يتم صادر (إبل الهجن) إلا بقرار فني





أكد عضو المجلس السيادي الانتقالي د.عبدالباقي عبدالقادر الزبير حرص الدولة على تطور سباقات الهجن باعتبارها رياضة ذات تراث وبعد تاريخي، لكنه رهن استئناف صادر (إبل الهجن) إلا بقرار فني من جهات الاختصاص.

و قال الزبير خلال لقائه بالقصر الجمهوري وفد اتحاد الهجن إن قرار فك الصادر لا يأتي من جهة واحده وإنما يحتاج للجنة فنية تضم وزارات الثروة الحيوانية والتجارة والشباب والرياضة ، مؤكداً الاهتمام بشريحة الهجانة و سعي الدولة لتسهيل كل العقبات لهذه الرياضه واعتبرها تقرب بين القبائل والشعوب إضافة إلى قيمتها الاقتصادية والاجتماعية العالية.

وأشاد الزبير بدعم الاتحاد الحالي واستعداده للتعاون مع الجهات المختصة للقيام بتسجيل السلالات السودانية حفظا لحقوق الملكية و تمهيدا لفتح التصدير والذي سيدعم فئة الهجانة ويطور هذا المنشط الرياضي المهم و يمتد أثره علي الاقتصاد السوداني بأكمله.

فيما كشف الأمين العام لاتحاد الهجن د.احمد عثمان عن ازدياد عمليات تهريب الهجن إلى دول الجوار مما أدى إلى تراجع إعداد الهجن في السودان بالإضافة إلي إهدار هذا المورد المهم.

باج نيوز